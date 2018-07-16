ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:26 م
نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
نسمة محجوب
طباعة
شيماء أحمد
 
أحيت المطربة نسمة محجوب، حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي.

وشدت نسمة خلال الحفل بباقة من أجمل أغانيها منها ألف ليلة وليلة , بالعكس , أحسن ناس وميدلى غنائي للسيدة فيروز نها سهر الليالي إلى جانب عدد من الأغانى الأجنبية منها سواي بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها حب اخوات، قلبي وحرة فيه، وهتقولى إيه".


نسمة محجوب عُرفت بعد فوزها بلقب ستار أكاديمي في نسخته الثامنة والذي كان بمثابة أولى خطوات انطلاقها الفني، كما شاركت في دبلجة النسخة العربية من فيلم ديزني ملكة الثلج حوار وغناء، وقدمت مجموعة من الأغاني آخرها غناء تتر مسلسل ليالي أوجيني في رمضان 2018.

نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 11:50:00 PM