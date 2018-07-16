نسمة محجوب تخطف الأنظار في حفلها بالأوبرا (صور)

وشدت نسمة خلال الحفل بباقة من أجمل أغانيها منها ألف ليلة وليلة , بالعكس , أحسن ناس وميدلى غنائي للسيدة فيروز نها سهر الليالي إلى جانب عدد من الأغانى الأجنبية منها سواي بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها حب اخوات، قلبي وحرة فيه، وهتقولى إيه".





نسمة محجوب عُرفت بعد فوزها بلقب ستار أكاديمي في نسخته الثامنة والذي كان بمثابة أولى خطوات انطلاقها الفني، كما شاركت في دبلجة النسخة العربية من فيلم ديزني ملكة الثلج حوار وغناء، وقدمت مجموعة من الأغاني آخرها غناء تتر مسلسل ليالي أوجيني في رمضان 2018.