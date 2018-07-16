فقيه دستوري: قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة "انحراف تشريعي"

انتقد عصام الإسلامبولي، الفقية الدستوري، موافقة مجلس النواب، على منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة.





وأكد "الإسلامبولي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن هذا القانون وضع عدة شروط لمنح الجنسية المصرية مقابل وديعة، وتتمثل في حسن السير والسلوك والسمعة ولم يسبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة، وأن يكون ملم باللغة العربية، وأن يكون لدية وسيلة مشروعة للكسب.



