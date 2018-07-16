أحمد موسى يقترب من النصر السعودي بمبلغ خيالي





أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن النيجيري أحمد موسى، نجم نادي ليستر سيتي، يقترب من التعاقد مع إحدى الأندية السعودية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويقترب أحمد موسى من الانتقال إلى نادي النصر السعودي في صفقة تبلُغ قيمتها 40 مليون جنية استرليني أي ما يقارب 198 مليون ريال سعودي.





وكان اللاعب النيجيري قد انضم إلى ليستر سيتي في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من سسكا موسكو.





وشارك المهاجم النيجيري البالغ من العمر 25 عامًا مع منتخب بلاده في كأس العالم وظهر بمستوى جيد خلال الثلاث مباريات مسجلًا هدفين.



