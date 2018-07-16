من هو بطل مسلسل "كارمن" أمام ريهام حجاج؟

يشارك الفنان محمد كيلاني، في الشركة المنتجة لمسلسل "كارمن" بطولة "الفنانة ريهام حجاج"، والمقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لتقديم دور البطولة أمام ريهام، وبدأ كيلاني تصوير أول مشاهده في العمل اليوم الإثنين.





مسلسل "كارمن" تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت ويشارك فى بطولته شيرين، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، وتدور احداث العمل حول العديد من القضايا منها المبادئ والأخلاق فى المجتمع المصرى ، حيث يتطرق المسلسل فى أحد خطوطه الدرامية لعصر البشوات والبكوات القديم.







