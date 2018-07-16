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بريطانيا ترحب بتنظيم مونديال 2030

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:07 م
بريطانيا ترحب بتنظيم مونديال 2030
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وكالات
 
أبدت الحكومة البريطانية، موقفا منفتحا حيال التقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030.

ونقلت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" البريطانية عن متحدث باسم تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، تأكيده على هذا الموقف، وقال: "لدينا سجل حافل يتعلق بالأحداث الرياضية الكبيرة، ولدينا الاستادات والبنية التحتية والخبرة".

وأضاف المتحدث أن الحكومة: "ترحب" بالحديث عن هذا المشروع، لافتا إلى أن هناك إمكانية جيدة لتحول ملف التقدم من إنجليزي خالص إلى بريطاني، بحيث تنظم البطولة إنجلترا بالمشاركة مع اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث إن هذه الخطوة تتوقف على خطط اتحادات كرة القدم في هذه البلدان .

كانت إنجلترا قد نظمت بطولة كأس العالم في عام 1966 وتوجت بها.

وتقدمت إنجلترا وحدها بطلب لتنظيم بطولتي كأس العالم 2006 و2018، غير أن تنظيم البطولة فازت بها ألمانيا وروسيا.

ومن خلال تنظيم بطولة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في لندن عام 2012، تمكنت إنجلترا من الترويج لنفسها كمنظم لحدث رياضي كبير.

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