التحالف العربي يعترض صاروخًا باليستيًا في المخا بتعز

اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا في سماء مدينة المخا، غربي تعز، أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.



وقال شهود عيان في المخا، إنهم شاهدوا صواريخ الباتريوت لحظة انطلاقها لاعتراض الصاروخ الباليستي.



وأكد شهود العيان أن صاروخ الميليشيات الحوثية أُسقط في منطقة خالية شمالي المدينة قبل أن يصل هدفه.



يذكر أن ميليشيا الحوثي تستهدف بشكل متكرر مناطق عدة في الساحل الغربي، بالصواريخ الباليستية، إلا أنها لم تحقق أي إصابات تذكر بسبب الدفاعات الجوية.