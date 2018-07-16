صفقة رونالدو تجبر يوفنتوس على بيع بعض اللاعبين

بعد إتمام الصفقة لإحضار كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس، يجب على السيدة العجوز الآن محاولة الموازنة بين الصفقات المنتظر عقدها وتسريح بعض اللاعبين لاسترداد 105 مليون يورو التي تم إنفاقها على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن صحيفة توتوسبورت الإيطالية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب بشدة في التعاقد مع أليكس ساندرو نجم الفريق الذي ربطته العديد من التقارير مؤخرًا بالإنتقال بشكل كبير إلى مانشستر يونايتد.

وذكر كالتشيو ميركاتو بأن تكلفة صفقات يوفنتوس الأصلية بلغت حوالي 60 مليون يورو ومع ذلك يبدو الآن وكأن النادي بعد 45-50 مليون يورو.

ومع هذا التطور الأخير، من الممكن أن ينضم ساندرو مع زميله السابق جيانلويجي بوفون في باريس سان جيرمان مع شروط متفق عليها بالفعل بين النادي واللاعب.

وتوقفت محادثات التعاقد مع يوفنتوس بشأن أليكس ساندرو، حيث فشل النادي في الإستجابة لمطالب اللاعب.

والآن، هي مسألة وقت فقط قبل أن يقدم باريس سان جيرمان عرضًا قريبًا من مطالب يوفنتوس مع اقتراب قلب اللاعب من الانضمام إلى الفريق الفرنسي.