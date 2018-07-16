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تعرف على اسباب إلغاء حفل فارس كرم في سوريا

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:01 م
تعرف على اسباب إلغاء حفل فارس كرم في سوريا
فارس كرم
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الفجر الفني
 

أعلن الفنان فارس كرم عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلغاء الحفل المقرر إقامته يوم 14 من الشهر المقبل في سوريا.


وقال "كرم": "تعلن إدارة أعمال الفنان فارس كرم أن الحفل الغنائي المقرر إقامته في الناصرة بسوريا 14 أغسطس من العام الحالي، لن يقام بسبب عدم التزام المتعهد بالتزاماته التعاقدية والمالية تجاه الفنان وحسب العقد المبرم بين الطرفين مما استدعى إلغاء الحفل... إدارة الفنان فارس كرم تعتذر من الجمهور الكريم وتعده بلقاء قريب في سوريا الحبيبة".

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