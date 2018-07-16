ترامب: يجب عدم التركيز على الماضي لبناء مستقبل أفضل لأكبر قوتين في العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه ثقة كبيرة في أجهزة الاستخبارات الأمريكية.



وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن عليهم عدم التركيز على الماضي لبناء مستقبل أفضل لأكبر قوتين في العالم.



ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإنه سيكون مؤسفا إذا انتهى الاتفاق النووي الإيراني.



وأشار "بوتين"، إلى أنه قد يكون له مع ترامب لقاء آخر، على هامش قمة العشرين أو الآسيان.