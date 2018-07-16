المسلماني: الخلاف بين بريطانيا وأمريكا هو الأول منذ الحرب العالمية الثانية



قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن أمريكا وبريطانيا بينهما تحالف استراتيجي منذ الحرب العالمية الثانية، وهناك تطابق كامل في وجهات النظر بينهما في الأزمات الدولية خلال الفترة السابقة.



وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن الإعلام البريطاني هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ إعلانه ترشحه للرئاسة، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا صاحبها العديد من المظاهرات ضده.



وأضاف أن "ترامب" هاجم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لأنها غير قادرة على إدارة الأمور بعد الخروج من الإتحاد الأوربي، مشيرًا إلى أن "ماي" أعنلت عن رغبتها في أنشار منطقة تجارة حرة مع أمريكا، كلن " ترامب" اعلن عن رغبته في هذا الامر، وهذا يعني أن الخلاف بين بريطانا وأمريكا حقيقي.

