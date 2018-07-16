بعد رحلة كفاح في بيع الأنابيب.. الرابع على الثانوية العامة: "النجاح يُخلق من رحم المعاناة"



قال محمود بديوي، الرابع مكرر في الثانوية العامة "أدبي"، والذي كان يساعد والدته في بيع الأنابيب، إنه لم يتوقع نهائيًا أن يصبح من الأوائل؛ لأنه لم يبذل مجهودات خارقة في الثانوية العامة، وإنما مجهوده في المذاكرة كان طبيعيًا.



وأضاف "بديوي"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، مازحًا: "لما سمعت اسمي في مؤتمر الأوائل قولت مين ده إللي جايبينه من الصدمة".



وعن رحلة كفاحه، ومساعدته لوالدته في بيه الأنابيب، قال: "النجاح يُخلق من رحم المعاناة"، موضحًا أن والده توفى منذ صغره، ووالدته عملت في بيع أنابيب الغاز، وكان يساعدها هو وأشقائه، لافتًا إلى أن شقيقه لم يستكمل تعليمه رغم ذكائه وإمكانياته حتى ينفق على إخوته ويحققون أحلامهم، مضيفًا أنه سيدرس في كلية الألسن؛ لأنه يتمنى أن يصبح مراسلًا في جريدة أجنبية.

