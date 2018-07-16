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مانشستر سيتي ينسحب من صفقة كوفاسيتش

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:59 م
مانشستر سيتي ينسحب من صفقة كوفاسيتش
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الفجر الرياضي
 

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رغبة في التعاقد الرسمي مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ذكرت شبكة سكاي سبورت، أن ريال مدريد حدد سعر بيع اللاعب إلي ناد آخر، مقابل 90 مليون يورو، وذلك بعد تلقيه أكثر من عرض رسمي خلال الفترة الماضية.


واشارت سكاي، إلي أن مانشستر سيتي غير مستعد لدفع المبلغ الذي طلبه ريال مدريد للتخلي عن خدمات كوفاسيتش، حيث تري الإدارة، بأن المبلغ باهظ للغاية.

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