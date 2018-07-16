أستاذ علاقات دولية: قمة "هلسنكي" هامة وإيجابية حتى ولم تؤدي لقرارات حاسمة

قال إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، إن لقاء ترامب وبوتين تاريخي، وتطور مهم في العلاقات بين أمريكا وروسي".



وأضاف في حوار ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد، مساء الاثنين، أنه كانت هناك مطالبات بإلغاء القمة وهي رسالة واضحة لمعارضة قمة هلسنكي.



وأوضح أن هناك تفاهمات حول بعض القضايا المعقدة مثل إيران وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية، والعقوبات الأمريكية، مؤكدًا: "قمة هلسنكي هامة وإيجابية حتى لو لم تؤدي لقرارات حاسمة".

