غدًا.. استئناف جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في "أحداث شارع السودان"

تستأنف الدائرة 5 إرهاب، غدا الثلاثاء، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بينهم حدث هو محمد السيد عبد السلام "16 سنة" الصادر ضده حكمًا "غيابيا" بالحبس 10 سنوات واحمد عبد الباسط كشكي وحذيفة مصطفي توفيق الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المؤبد فى أحداث ذكرى ثورة25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلىشمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة اعلامياً بـ " أحداث شارع السودان" .





كانت المحكمة فى الجلسة السابقه قررت تأجيل محاكمتهم لتعذر حضور المتهمين لجلسة غدا الثلاثاء.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجة شحاته بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.



