التاسعة على الثانوية العامة: "كنت بساعد والدي في الحقل.. وماعنديش فيس بوك"

روّت هاجر غمري الشحات، التاسع مكرر في الثانوية العامة "أدبي"، لحظات علمها بالنتيجة، قائلًا: "بكيت من الفرحة وسجدت شكر لله وقت سماع النتيجة، وأشعر بالفرحة الغامرة، كنت متوقعة مجموع عالي ولكن ليس ترتيب على الجمهورية".



وأضافت "الشحات"، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنها كانت تساعد والدها في أعمال الزراعة في الحقل، وكانت تساعد والدتها في أعمال المنزل.



وأشارت إلى أنها لا تمتلك أي وسائل تكنولوجية، وأنهم ليس لديهم جهاز تليفزيون في المنزل، وعلمت بنتيجتها عن طريق الراديو، متابعة: "ماكنش عندي فيس بوك ولا موبايل ولا أي سوشيال ميديا، وماكنتش أقل من زملائي، وبتمنى أدخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية".

