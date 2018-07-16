"معيط": تسهيلات إجراءات الإقامة تهدف لزيادة ضخ الأموال إلى مصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن تسهيلات إجراءات الإقامة من أجل تحقيق ضخ العديد من الأموال في شرايين الاقتصاد، لافتًا إلى أن مصالح الدولة هي التي تحدد حالات منح الجنسية من عدمها.



وأضاف "معيط"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن الجنسية المصرية تمنح وفقا لمعايير السيادة المصرية ولا تؤخذ بالأموال، مؤكدًا أن كل الدول الأوروبية ودول المنطقة تستخدم إجراء منح الجنسية لجذب الاستثمار.



وتابع وزير المالية: "نسارع الزمن من أجل خلق فرص عمل وتوفير كل أدوات الصناعة والتجارة في مصر خاصة في ظل زيادة عدد السكان كل عام بحوالي 2.5 مليون مواطن وحتى لا يزيد الفقر".



ولفت وزير المالية إلى أن الدولة تستفيد من الوديعة كنوع من ضخ الاستثمارات في شرايين الدولة، مردفا: " متطلبات الأمن القومي هي من تحدد منح الجنسية من خلال آليات معينة".

