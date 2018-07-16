أمريكا توقف مواطنة في واشنطن لتجسسها لصالح روسيا

أوقفت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، مواطنة روسية تدعى ماريا بوتينا، في العاصمة واشنطن، للاشتباه في تجسسها لصالح روسيا.



وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن المواطنة الروسية الموقوفة حاولت اختراق منظمات ذات نفوذ بالسياسة الأمريكية وعملت تحت إمرة مسؤول روسي رفيع المستوى.



وأفادت وزارة العدل الأمريكية، أن ماريا بوتينا تواجه عقوبة الحبس لخمس سنوات، بتهمة عدم الإفصاح عن طبيعة عملها كعميل أجنبي.

وأضافت الوزارة "ملفات القضية توضح بالتفصيل مساعي المسؤول الروسي وبوتينا كعميل لروسيا داخل الولايات المتحدة لتطوير علاقات مع أمريكيين واختراق منظمات ذات نفوذ في السياسة الأمريكية، وذلك بغرض خدمة مصالح الاتحاد الروسي".



وتأتي واقعة القبض على المواطنة الروسية، عقب ساعات من جلسة جمعت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.



وشددا بوتين وترامب على عدم صحة ما يشاع حول وجود تدخل روسي في الشأن الداخلي الأمريكي، كما أكد بوتين أن روسيا لم ولن تقم بهذا.



واختتمت في هلسنكي قمة مباحثات شاملة بين روسيا والولايات المتحدة، وأكد الرئيسان في بداية لقائهما المغلق، الذي استمر أكثر من 4 ساعات أهمية هذه القمة من أجل بحث العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الدولية الملحة.