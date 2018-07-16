عبد الله السعيد يشارك في تدريبات الأهلي للمرة الأولي

شارك عبد الله السعيد، صانع ألعاب منتخب مصر، في تدريبات نادي الجديد أهلي جدة السعودي، للمرة الأولى منذ رحيله عن الأهلي المصري.





ونشر النادي السعودي عدد من الصور التي يظهر من خلالها السعيد في تدريبات الفريق بمعسكره الخارجي بالنمسا، استعدادًا للموسم الجديد.





جدير بالذكر فأن عبدالله السعيد قد انضم لنادي أهلي جدة السعودي قادمًا من فترة إعارة قصيرة قضاها في صفوف فريق كوبيون بالوسورا بالدوري الفنلندي.



