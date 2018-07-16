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فرقة أوتوستراد الأردنية تحيي أول ليالي مهرجان مكتبة الإسكندرية الصيفي الدولي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:46 م
فرقة أوتوستراد الأردنية تحيي أول ليالي مهرجان مكتبة الإسكندرية الصيفي الدولي
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دينا حسن- محمد رجب
 
افتتح مساء اليوم الأثنين مهرجان الفنون الصيفي الدولي السادس عشر بمكتبة الإسكندرية، وتحيي فرقة أوتوستراد من الأردن أولى حفلات المهرجان والتي تتميز بغناء أغانِ اجتماعية ذات طابع ساخر كما تُعرف بتناولها موضوعات وتجارب وقصص يعيشها الإنسان الحالي مهما كانت هويته أو مكانه؛ مثل: الحب، والاستغلال، والحرب، والأمل، والمرح، والوفاء، والألم، والسجن، والحرية.

وقال الفنان راجح داوود مستشار مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية إنه يتمنى أن يكون اختيارات فرق الفنون المصرية والعربية والأوروبية تعجب الجمهور، وإن المهرجان قد حرص على التنوع بين الموسيقى وورش الأطفال ونشاط ثقافي مثمر، كما أنه هناك حفلات موسيقية سيحيها أوركسترا المكتبة وتنوع في الإنشاد الديني والأمسيات الشعرية.
فرقة أوتوستراد الأردنية تحيي أول ليالي مهرجان مكتبة الإسكندرية الصيفي الدولي
فرقة أوتوستراد الأردنية تحيي أول ليالي مهرجان مكتبة الإسكندرية الصيفي الدولي
فرقة أوتوستراد الأردنية تحيي أول ليالي مهرجان مكتبة الإسكندرية الصيفي الدولي
فرقة أوتوستراد الأردنية تحيي أول ليالي مهرجان مكتبة الإسكندرية الصيفي الدولي
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