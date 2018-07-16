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منشد ديني يغني سورة "الفاتحة" على أنغام الموسيقى (فيديو)

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:45 م
منشد ديني يغني سورة الفاتحة على أنغام الموسيقى (فيديو)
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كساب أحمد
 
عرض الإعلامي محمد الباز فيديو لمنشد ديني يغني سورة "الفاتحة" على أنغام الموسيقى في أحد حلقات الذكر.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إن هذا المنشد يُغني سورة الفاتحة وهو يرتدي زي الأزهر، لافتًا إلى أن هذا الفيديو يدل على أن هناك خطر على الحالة الدينية في مصر، معقبًا: "ده شيء مذهل، في حالة تفسخ في المجتمع".

ولفت إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالة بالحور وليس بالشكل الأمني، متابعًا: "ما حدث يدل على أن الأزهر لا يقوم بدوره في الحياة الدينية في المجتمع المصري".
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