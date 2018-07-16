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4 % تراجع فى أسعار النفط فى نهاية تعاملات اليوم الأثنين

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:42 م
4 % تراجع فى أسعار النفط فى نهاية تعاملات اليوم الأثنين
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وكالات
 
تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى في 3 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، لتتجاوز خسائر"نايمكس" و"برنت" 4%.

وعانى الخام الأمريكي من ضغوط خلال التعاملات مع تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، في ظل تصريحات وزير الخزانة "ستيفن منوشين" بأن واشنطن تخطط لإعطاء بعض الدول إعفاءات لمواصلة شراء النفط من إيران رغم العقوبات الأمريكية.

وأدت المخاوف بشأن سياسة الولايات المتحدة لمنع صادرات النفط الإيرانية من السوق لرفع أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة.

كما تأثرت أسعار الخام سلبياً مع إعادة فتح الموانئ الليبية، وترقب زيادة محتملة في المعروض من قبل روسيا ومنتجي النفط الآخرين.

وكان "الكسندر نوفاك" وزير الطاقة الروسي قد ذكر الجمعة الماضية أن روسيا وغيرها من كبار منتجي النفط قد يرفعون الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً في حالة حدوث نقص في الإمدادات.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 4.2% إلى 68.06 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 25 يونيو الماضي.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 4.1% إلى 72.25 دولار للبرميل.
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