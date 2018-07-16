ساري: اللعب ضد هؤلاء في البريميرليج حلم لي.. وهدفي الفوز مع تشيلسي بالبطولات





أبدى ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي، سعادته بالمنصب الجديد متمنيًا فوزه بالبطولات معه واللعب بأسلوبه .





وكان نادي تشيلسي قد أعلن عن تولي ماوريسيو ساري مدربًا للفريق خلفًا لمواطنه الإيطالي أنطونيو كونتي بعد سلسلة النتائج المخيبة لآمال البلوز في الموسم الماضي.





قال ساري، خلال تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "تشيلسي من أكبر الأندية وفي أكبر بطولة في أوروبا، في البريميرليج الذي يتواجد أكبر المدربين فيه من أوروبا و ربما بالعالم".





وتابع: "اللعب ضد جوارديولا، بوتشيتينو، مورينهو وكلوب سيكون أمرًا مثيرًا، أريد أن ألعب في الستامفورد بريدج، هذا الأمر بمثابة الحلم بالنسبة لي".





وواصل حديثه: " سنحتاج إضافة أو إضافتين للفريق فقط و سيكون بإمكاننا محاولة اللعب بأسلوبي".





وأكمل: "أريد أن ألعب بأسلوبي، أن أستمتع وأن أفوز بشيء ما بالتأكيد سأعطيك كل ما أملك لكي أحقق بطولة مع تشيلسي".





كما أكد أن جورجينو ليس لاعب بدني بل لاعب تكتيكي، والميزة الأهم فيه هو أنه سريع و لديه القدرة على تحريك الكرة بسرعة.



