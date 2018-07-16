أول تغريدة من رونالدو بعد ارتداء قميص يوفنتوس

ظهر الدولي البرتغالي كريسيتانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، للمرة الأولي بقيمص السيدة العجوز، بعد نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم أمام وسائل الإعلام .





وغرد رونالدو عبر حسابه الرسمي بتويتر وهو مرتدياً قميص يوفنتوس كاتباً في رسالته: "فورزا يوفي".





وارتدي رونالدو قميص يوفنتوس للمرة الأولي، بعد نهاية المؤتمر الصحفي، وقام بالتقاط الصور التذكارية بقميص فريقه الجديد وسط سعادة كبيرة من اللاعب.





وكان رونالدو قد اجتاز الفحص الطبي بنجاح مساء اليوم مع يوفنتوس، بعدما أغلق الصفقة في الأيام الماضية باتفاقه مع النادي، والذي قدم 100 مليون يورو لنادي ريال مدريد لشراء اللاعب لمدة 4 مواسم.



