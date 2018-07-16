أحمد موسى: الدائري الإقليمي أفضل من طرق أمريكا

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تكلفة مشروع القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي التي تقدر بـ5 مليار جنيه، وفقًا للإحصائيات الرسمية، مشيرًا إلى أن الدولة دفعت مليار جنيه منهم لنزع الملكية كـ"تعويضات للأهالي".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن البنية الأساسية من طرق وكهرباء تحتاجها الدولة لزيادة الاستثمار، منوهًا أن هذا الطريق أفضل من طرق أمريكا، ويضاهي طرق في ألمانيا وإسبانيا.



وأشار إلى أن هذا الطريق سيتم افتتاحه قريبًا بعد أن بدأ العمل فيه منذ 2015.