حنان ترك تلجأ للمحكمة للحفاظ على حضانة ابنها.. تعرف على التفاصيل

دخلت الفنانة حنان ترك في خلاف مع طليقها بسبب طلب الآخر حضانة ابنه بعد زواجها من رجل الأعمال محمود مالك ووفاة والدتها.









وأكد محمد البالغ من العمر 9 أعوام في شهادته أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس رغبته في العيش مع والدته.





يُذكر أن طليق حنان ترك دخل معها في صراع على حضانة طفله بعد زواجها الأخير، ولكنه لم يقم دعوى قضائية ضدها إلا بعد وفاة والدتها، حيث أن القانون ينص على إسقاط حضانة الأم عن أطفالها حال الزواج وتنتقل إلى الجدة للأم ثم الجدة للأب ومن بعدهن الخالات والعمات.



