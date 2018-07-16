عامر حسين: انتهيت من أول 16 جولة بالدوري.. وهذا موقف المصري من ملعبه ببورسعيد

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه انتهى من وضع الجدول النهائي لأول 16 جولة في مسابقة الدوري الممتاز، وسينتظر ما سيسفر عنه مشاركة الاهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "سوف أحدد عدد المباريات المؤجلة لناديي الاهلي والمصري البورسعيدي، بعد الجولة السادسة عشر، وفقا لما ستفسر عنه نتائجهم في البطولات الإفريقية".





واستطرد قائلا: "نتمنى موافقة الأمن على خوض المصري مبارياته على ملعب بورسعيد، وإن لم يوافق الأمن سوف يلعب المصري كافة مبارياته على ملعب برج العرب بالإسكندرية".





وعاد ليقول: "ننتظر إنهاء نادي الأسيوطي إجراءات تغيير اسمه إلى بيراميدز، حتى نقوم بتغيير اسمه في جدول الدوري".



