بعد حجب نتيجتها.. طالبة ثانوية عامة: "اتاخدنا كبش فداء للجنة أولاد الأكابر"

قالت الطالبة ولاء حسني، طالبة متضررة من حجب نتيجة الثانوية العامة في سوهاج، إنها أدت الامتحانات في جميع المواد، ثم تفاجئت بحجب النتيجة وقت ظهورها.





وأوضحت "حسني"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنه تم حجب النتيجة، وتم حرمانها عامين من الامتحان.



