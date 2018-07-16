ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد حجب نتيجتها.. طالبة ثانوية عامة: "اتاخدنا كبش فداء للجنة أولاد الأكابر"

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:43 م
بعد حجب نتيجتها.. طالبة ثانوية عامة: اتاخدنا كبش فداء للجنة أولاد الأكابر
أرشيفية
طباعة
أمنية فوزي
 
قالت الطالبة ولاء حسني، طالبة متضررة من حجب نتيجة الثانوية العامة في سوهاج، إنها أدت الامتحانات في جميع المواد، ثم تفاجئت بحجب النتيجة وقت ظهورها.

وأوضحت "حسني"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنه تم حجب النتيجة، وتم حرمانها عامين من الامتحان.

وأضافت أن المتسبب في كل ذلك هم طلاب لجنة "أولاد الأكابر"، موضحة أن لجنة أولاد الأكابر هي معقل ووقر الغش، معقبة: "وإحنا اتاخدنا كبش فداء، إيه ذنبنا إننا نشيل الليلة".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 8:50:00 PM