عضو "دفاع البرلمان" عن قانون الإقامة: يعد حافزًا إضافيًا للمستثمرين
الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:41 م
أمنية فوزي
قال تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون منح الجنسية مقدم من الحكومة، وخضع لدراسة وافية وكافية من الأجهزة المعنية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء الاثنين، أن البرلمان أقر تعديلات قانون الإقامة وحدث خلط بين الإقامة ومنح الجنسية المصرية للأجانب.
وأوضح أن هناك ضوابط أمنية وإلزامية يجب أن يستوفيها مقدم الجنسية للحصول عليها، وليس معنى وضع وديعة أن يحصل الأجنبي على الجنسية"، مشيرًا إلى أنه "قانون يعد حافزًا إضافيًا للمستثمرين.
وتابع: "القانون الحالي يسمح للمقيم أكثر من 10 سنوات حق تقديم طلب باكتساب الجنسية، ولكن ليس بالضرورة يحصل عليها، ولكن مخاوفي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر يمنح الحق للمواطن المتجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات بممارسة الحقوق السياسية أي يترشح للانتخابات وغيره وده مخاوفي".