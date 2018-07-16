عضو "دفاع البرلمان" عن قانون الإقامة: يعد حافزًا إضافيًا للمستثمرين

قال تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون منح الجنسية مقدم من الحكومة، وخضع لدراسة وافية وكافية من الأجهزة المعنية.





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء الاثنين، أن البرلمان أقر تعديلات قانون الإقامة وحدث خلط بين الإقامة ومنح الجنسية المصرية للأجانب.





وأوضح أن هناك ضوابط أمنية وإلزامية يجب أن يستوفيها مقدم الجنسية للحصول عليها، وليس معنى وضع وديعة أن يحصل الأجنبي على الجنسية"، مشيرًا إلى أنه "قانون يعد حافزًا إضافيًا للمستثمرين.



