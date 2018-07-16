رسميا.. سيرجي روبيرتو يغيب عن برشلونة في السوبر الإسباني

رفضت المحكمة الإدارية الرياضية التابعة للاتحاد الإسباني، الاستئناف المقدم من نادي برشلونة بخصوص رفع الإيقاف من لاعبه سيرجي روبرتو، لخوض المباريات الأولي في الموسم الجديد.









وقررت المحكمة الرياضية، رفض الاستئناف المقدم من برشلونة، لرفع الإيقاف عن اللاعب سيرجي روبيرتو، حيث تمت معاقبته بالإيقاف 4 مباريات بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر تدخله العنيف على البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد في كلاسيكو الليجا.









وأكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو، على أن سيرجي روبيرتو لن يشارك بشكل رسمي في السوبر الإسباني مع برشلونة أمام إشبيلية والمقرر لها يوم 12 أغسطس المقبل.



