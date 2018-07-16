شاهد.. أوباما يرقص على موسيقى شعبية في بلده الأصلي

قام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، خلال تواجده في بلده الأصلي كينيا، في زيارة تعد الأولى له، بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2016.



والتقى أوباما بالرئيس أوهورو كينياتا، وجدته سارة أوباما وأخته غير الشقيقة أوما أوباما.



وتم تنظيم حفل كبير في العاصمة نيروبي على شرف أوباما، الذي رقص على موسيقى شعبية برفقة جدته سارة التي تبلغ من العمر 96 عاما.

وأعرب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، عن سعادته بزيادرة أول رئيس أمريكي أسمر اللون إلى موطنه الأصلي.



يذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، زار كينيا في وقت سابق على هامش زيارته إلى جنوب أفريقيا للاحتفال بعيد ميلاد نيلسون مانديلا الـ100.