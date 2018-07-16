أهالي قرية في الغربية يتمكنون من ضبط عصابة سرقة المشغولات الذهبية

تمكن أهالي قرية دماط، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، من ضبط عصابة مناديب الفلاتر والتي تقوم بسرقة المشغولات الذهبية من المواطنين، وقاموا بتكبيلهم والتحفظ عليهم لحين وصول الأجهزة الأمنية.



وكشف أهالي القرية أنهم فوجئوا بعدد 2 من الرجال وسيدة يدعون أنهم مناديب شركة فلاتر، وأنهم يأتون من مدينة 6 أكتوبر ويقومون بعمل عروض للمواطنين وهو ما أثار الشك والريبة في نفوس المواطنين حتى تمكنوا من ضبطهم في محاولة سرقة أحد المشغولات الذهبية من مواطن بالقرية، وهو ما دعا لتجمهر المئات من أهالي القرية لضبطهم وتكبيلهم لحين وصول الأجهزة الأمنية.