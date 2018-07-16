الأهلي يشكو قناة "LTC" للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (صور)

تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد؛ ضد قناة «LTC»، وبرنامج «نجم الجماهير»، الذي يقدّمه «أبوالمعاطي زكي»، والذي يُذاع عبر شاشتها؛ بسبب حديثه بطريقة تسيء إلى النادي ومجلس الإدارة، وزعمِه أن لديه معلومة مؤكدة أن أحد أعضاء مجلس الإدارة التقى مجموعة من قيادات الجماهير للاستقواء بهم، والتطاول على المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.









وأكّد النادي الأهلي، أن مثل هذا الفعل مؤثمٌ، ولا يمكن أن يصدر من إدارة النادي، أو مسئوليه، أو جماهيره؛ التي تعي وتعرف كيان النادي، وقيمته، وتُصرُّ على احترام مبادئ وقيم النادي.









وأشار الأهلي، في شكواه، إلى أنه كان لزامًا على مجلس الإدارة أن يرفع هذه الشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لاتخاذ اللازم قانونيًا تجاه ما أقدمَ عليه مِن محاولة تكدير السِّلم العام، ومحاولة الزَّج بالنادي في ذلك.



