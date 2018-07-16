نجم روسيا يتلقى عرضا ضخما من موناكو

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي موناكو قدم عرضًا مغريًا لضم أليكساندر جولوفين نجم منتخب روسيا، ذلك من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال موقع "فوتبول إيطاليا" أن لاعب وسط سسكا موسكو كان موضع اهتمام من يوفنتوس الذي صرف نظر عن التعاقد معه بسبب المطالب المادية الكبيرة.





وأكد نائب رئيس موناكو فاديم فاسيلييف، خلال تصريحات صحفية: "لقد قدمنا عرضًا كبيرًا لضم اللاعب لمدة خمس سنوات، أعتقد أن الانضمام لموناكو هو أفضل قرار له في مسيرته الكروية".





واختتم: "يجب أن يتم تقرير كل شيء في الأيام القادمة، وربما حتى اليوم، لا يمكننا الانتظار طويلا".





جدير بالذكر فأن جولوفين كان من أبرز لاعبي منتخب روسيا في كأس العالم وقد مستوى رائع ومميز مما جذب أنظار عدد من الأندية الكبرى إليه مثل تشيلسي ويوفنتوس.