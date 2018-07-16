مترو باريس يغير أسماء 6 محطات احتفالا بفوز "الديوك"

أعلنت الهيئة المستقلة للنقل في باريس "آر اي تي بي"، اليوم الاثنين، تغيير أسماء ست محطات مترو احتفالا بفوز منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، ومن بين هذه المحطات محطة "افرون" على الخط رقم 2 للمترو، التي ستتحول إلى "نو افرون جانييه" للإيحاء بمعنى "لقد فزنا".



كما ستتحول محطة "شارل دوجول-ايتوال" على الخط الثاني أيضا إلى "لدينا نجمتان" في إشارة إلى فوز فرنسا بكأس العالم مرتين في 1998 و2018.



أما محطة "فيكتور هوجو"، وهو الروائي والشاعر الفرنسي الشهير، فسيتم تعديلها لتكون "فيكتور-هوجو-لوريس"، ولوريس هو اسم حارس مرمى منتخب فرنسا.. ومن بين هذه المحطات أيضا محطة "شانزيليزيه كليمنصو" على الخط 13 فيصبح اسمها "ديشان زليزيه كليمنصو" و"ديشان" هو اسم المدير الفني للمنتخب الفرنسي.



ومن المقرر أن يجوب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، جادة الشانزليزيه بباريس على متن حافلة مكشوفة لتحية الجماهير والمشجعين الفرنسيين، وذلك قبل التوجه إلى قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) حيث سيكون في استقبالهم الرئيس إيمانويل ماكرون وقرينته "بريجيت"، في إطار حفل الاستقبال الذي سيقام على شرف منتخب فرنسا والطاقم الفني والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بحضور 300 شخصية رياضية وألف من الشباب.