متحدث البرلمان: صندوق مصر السيادي هدفه تشجيع الاستثمار

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن إنشاء صندوق مصر السيادي يهدف لتشجيع وإنعاش الاستثمار في الدولة، لافتًا إلى أن هذا الصندوق أثبت نجاحه في العديد من الدول.



وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، اليوم الإثنين، أن هذا الصندوق من شانه تعزيز وتقويه فرص الاستثمار في مصر، ويتيح فرص عمل حقيقية للشباب المصري، وشكل من أشكال مواجهة البطالة.



وتابع، أن مجالات الاستثمار برأس مال هذا الصندوق الذي يبلغ 200 مليار جنيه مفتوح في العديد من المجالات، ويضع نمط جديد للإستثمار داخل الأراضي المصرية.

