بيراميدز يتعادل وديا أمام جروزني الروسي

انتهت مباراة بيراميدز سبورت أمام جروزني الروسي، الودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار استعدادات الفريق للدوري العام.





ويخوض نادي ييراميدز سبورت بقيادة البرازيلي فالنتين المدير الفني، معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية خلال الفترة الحالية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.



