بيراميدز يتعادل وديا أمام جروزني الروسي
انتهت مباراة بيراميدز سبورت أمام جروزني الروسي، الودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار استعدادات الفريق للدوري العام.
ويخوض نادي ييراميدز سبورت بقيادة البرازيلي فالنتين المدير الفني، معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية خلال الفترة الحالية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية خلال الإسبوع الجاري، ضمن استعدادات الفريق التحضرية تمهيدًا للمشاركة في منافسات الدوري العام والذي ينطلق نهاية يوليو الجاري.
وشارك عدد من اللاعبين الجدد خلال اللقاء وظهروا بمستوى جيد، في إطار سياسة النادي للتعاقد مع عدد من اللاعبين من أجل المنافسة على لقب الدوري العام والمشاركة في البطولات الإفريقية.