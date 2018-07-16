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أحمد موسى لـ مهاجمي قانون الجنسية مقابل الوديعة: "مش عارفين حاجة"

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:23 م
أحمد موسى لـ مهاجمي قانون الجنسية مقابل الوديعة: مش عارفين حاجة
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
استنكر الإعلامي أحمد موسى، كثرة الإشاعات حول قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما أن القانون موجود بكافة دول العالم، معقبًا: "السوشيال ميديا خراب.. أنتم عارفين مصلحة البلد أكتر من غيركم.. أنتم مش عارفين حاجة.. براحة.. أنتم بتخترعوا العجلة !"

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن تركيا حصلت على 360 مليار دولار من قانون الإقامات والجنسية أما أمريكا فمنحت الإقامة باستثمار بمبلغ نصف مليون دولار بعد إقامة لمدة 5 سنوات.

وأشار إلى أن الأردن منحت الجنسية والإقامات لـ 500 مستثمر بقيمة 1.5 مليون دولار أما اليونان منحت الإقامة في حالة شراء منزل بـ 350 ألف دولار في حين تمنح إسبانيا الإقامة في حالة شراء عقار لا تقل قيمته عن 750 ألف دولار.

وأكد أن الدولة المصرية ليست ملزمة بمنح الإقامة أو الجنسية لأى شخص.
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