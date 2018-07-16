"التعليم": لا امتحانات بالنظام الجديد من الحضانة وحتى الصف السادس الابتدائي
الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:14 م
رقية جمال
قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد، يتضمن تدريس مادة متعددة التخصصات من كي جي 1 وحتى الصف السادس الابتدائي، إلى جانب مادة اللغة الانجليزية أو العربية حسب اللغة التى يتم الدراسة بها بالمدرسة، ومادة الأنشطة، ومادة التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية.
وأضاف "خيري"، خلال حواره على الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن هذا النظام الجديد يعتمد على بناء شخصية الطفل، لافتًا إلى أن الـ كي جي والصف الأول الابتدائي سيشهد تغيير شامل اعتبارًا من العام المقبل، بينما من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي هناك تطوير في المناهج، وفي أداء المعلم، وفي كفاءة المدارس، والعمل على تقليل كثافة الفصول، وفي المدة الزمنية المخصصة للدراسة.
وتابع، أن المنظومة الجديدة التى ستطبق على الكي جي والصف الأول الابتدائي ليس بها امتحانات وإنما نظام تقييمات، بهدف رفع العبء عن الطفل، وابعاده عن الضغط النفسي، مشددًا على أن التقييم خرج عن إطار النجاح والرسوب والحصول على الدرجات، والأهم هو قدرة الطفل على الفهم، مؤكدًا أنه لن يكون هناك امتحانات بالنظام الجديد للتعليم منذ كي جي 1، وحتى الصف السادس الابتدائي.
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