تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 150 طالباً في اليوم الأول



حيث قام الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس جامعة قناة السويس بتفقد أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعة والذي استقبل نحو 150 طالبًا، في اليوم الأول من أيام المرحلة الاولى والتى تستمر حتى الجمعة القادم بجد أدنى 394 علمي وعلوم. و386 رياضة 328 أدبي.



وحرص الدكتور طارق رحمي على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور ويعمل المكتب برعاية ودعم من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة ويضم نخبة متميزة من الفنيين في أعمال التنسيق برئاسة الدكتور محمد شقيديف مدير التنسيق والدكتور أمير مهنا المشرف على التنسيق الإلكترونى.والدكتور محمد غنيم مدير التنسيق اليدوي.



استقبل مكتب تنسيق جامعة قناة السويس 150 طالبًا من الناجحين في الثانوية العامة، في اليوم الأول، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.