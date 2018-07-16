عاجل.. الأهلي يقيد مؤمن زكريا وكوليبالي في القائمة الإفريقية





قام مسئولو النادي الأهلي بقيد مؤمن زكريا وساليف كوليبالي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، في قائمة الفريق الإفريقية.









وكان باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر مؤمن زكريا في القائمة الإفريقية، عقب عودته من الإعارة من نادي أهلي جدة السعودي، كما قام بقيد المدافع الجديد كوليبالي والذي تعاقد معه الأهلي رسميا الأسبوع الماضي لمدة موسمين قادما من مازيمبي الكونغولي في صفقة انتقال حر.









ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البتسواني غدا في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



