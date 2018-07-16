رونالدو: الكرة الذهبية ليست هدفي الرئيسي.. ولم أهرب من ميسي

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن هروبه من المنافسة الدائمة مع ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني على مستوي حصد الألقاب الفردية.





وقال رونالدو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في يوفتوس بعد اجتياز الفحص الطبي مع فريقه الجديد: لم أهرب من مواجهة أي شخص، لأنني ليس لدي عدو أو منافس، أركز فقط على نفسي دون النظر لأي شخص.





وعن تتويجه بالكرة الذهبية قال رونالدو: الهدف الأساسي ليس الفوز بالكرة الذهبية، من الواضح دائماً أن أفوز بكل الألقاب مع الفريق أولاً لذلك الكرة الذهبية ليست الهدف الرئيسي.





وتابع رونالدو: من الممكن أن أفوز بالكرة الذهبية مع اليوفي، ولكن الهدف الأساسي نجاح الفريق ثم التفكير بالجوائز الفردية، ليس من الصعب الفوز بالكرة الذهبية مع يوفنتوس.



