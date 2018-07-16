هاتف "Leagoo S10" سيحصل على مستشعر لبصمة الاصبح داخل الشاشة

أصبحت تقنية مستشعر بصمة الاصبع داخل الشاشة شائعة بشكل متزايد الآن، فلقد شاهدنا هواتف عديدة تدعم هذه التقنية في الفترة الأخيرة. ووفقًا لأحد روّاد تويتر المشهورين رولاند كواند، سيحصل هاتف S10 الجديد من Leagoo على مستشعر لبصمة الاصبع ضمن الشاشة أيضًا.





تعمل شركة Leagoo الصينية على هاتف S10 الجديد الذي سيحتوي على مستشعر لبصمة الاصبع داخل الشاشة، وسيتضمن هذا الهاتف شاشة بحجم 6.2 بوصة بدقة FHD+ ونسبة أبعاد 19:9، كما سيحتوي على 6 او 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وذاكرة داخلية تتراوح بين 64 و256 جيجابايت. هذا وبالإضافة إلى انه سيوفر نوعين مختلفين من الكاميرا الخلفية إما بدقة 20 ميجابكسل + 13 ميجابكسل او بدقة 16 ميجابكسل + 8 ميجابكسل.





كما كشفت شركة Leagoo انها ستستخدم إما معالج Snapdragon 710 او معالج Helio P60/P70، ومن الجدير بالذكر أنه لم يسبق للشركة أن كشفت عن هاتف ذكي يزيد سعره عن 300 يورو، مما يجعلنا متفائلين بشأن سعر هاتف Leagoo S10.



