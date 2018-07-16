تناولي حمض الفوليك أثناء الحمل لوقاية طفلك من هذه الأمراض!

توصل باحثون أمريكيون إلى نتائج جديدة تبين أن تناول النساء حمض الفوليك خلال أشهر الحمل من شأنه أن يحمي أطفالهن من خطر الإصابة بالفصام والتوحد.





وقام الباحثون بتحليل مسوحات تخص أدمغة بعض الأطفال، واكتشفوا أول دليل بيولوجي لتأثير حمض الفوليك المباشر على نمو أدمغة الأجنة وهم ما يزالون في الرحم.





وعبَّر الباحثون عن تمنياتهم بأن تساعد نتائجهم على تحفيز السيدات في سن الإنجاب على الاهتمام بتناول حمض الفوليك كجزء أساسي من نظامهن الغذائي.





ونقلت صحيفة "ديلي ميل" بهذا الخصوص عن دكتور جوشوا روفمان، الباحث الرئيسي بالدراسة من قسم الطب النفسي بمستشفى ماساتشوستس العام، قوله: "برز بوضوح النجاح الباهر لاهتمام الحوامل بتناول حمض الفوليك في أمريكا، كما تبين أنه من ضمن الوسائل القليلة التي تحد من خطر الإصابة بعديد من الاضطرابات غير القابلة للعلاج".



