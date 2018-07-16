ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تناولي حمض الفوليك أثناء الحمل لوقاية طفلك من هذه الأمراض!

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:01 م
تناولي حمض الفوليك أثناء الحمل لوقاية طفلك من هذه الأمراض!
أرشيفية
طباعة
 
توصل باحثون أمريكيون إلى نتائج جديدة تبين أن تناول النساء حمض الفوليك خلال أشهر الحمل من شأنه أن يحمي أطفالهن من خطر الإصابة بالفصام والتوحد.

وقام الباحثون بتحليل مسوحات تخص أدمغة بعض الأطفال، واكتشفوا أول دليل بيولوجي لتأثير حمض الفوليك المباشر على نمو أدمغة الأجنة وهم ما يزالون في الرحم.

وعبَّر الباحثون عن تمنياتهم بأن تساعد نتائجهم على تحفيز السيدات في سن الإنجاب على الاهتمام بتناول حمض الفوليك كجزء أساسي من نظامهن الغذائي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" بهذا الخصوص عن دكتور جوشوا روفمان، الباحث الرئيسي بالدراسة من قسم الطب النفسي بمستشفى ماساتشوستس العام، قوله: "برز بوضوح النجاح الباهر لاهتمام الحوامل بتناول حمض الفوليك في أمريكا، كما تبين أنه من ضمن الوسائل القليلة التي تحد من خطر الإصابة بعديد من الاضطرابات غير القابلة للعلاج".

وهذه الأمراض التي نحاول منعها مثل التوحد وانفصام الشخصية هي بالفعل أمراض خطرة ومزمنة، ولا نعلم كيف لنا أن نعالجها.
المزيد عن: حمض الفوليك حماية الطفل الطفل الصحة الحمل الامراض
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 7:20:01 PM