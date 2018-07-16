عمرو محمود ياسين يدافع عن صلاح: "جاتنا ستين خيبة" (صور)

دافع الفنان عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الشخصة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، الذي تعرض للكثير من المهاجمة بسبب صوره لأحد المعجبات وهي تقف بجانبه وترتدي ملابس قصيرة.

وعلق "ياسين"، على الصورة قائلًا: "انا بس عايز أقول صورة صلاح مش فوتوشوب، صورة صلاح مع المعجبة الأجنبية ليس بها اي شئ مشين الراجل ملمسهاش، صلاح لاعب عالمي، تاني لاعب عالمي، ممكن يواجه اي شئ ويضطر ليساير الأمور بهدوءه وأدبه، لأنه بيحترم ثقافات الأخرين، محاولة مقارنة صلاح، لتريكه، مقارنة ظالمة للاثنين عشان الاثنين يتشتموا،

وأضاف ايضا:" أحنا تافهيين اوي، انا مش طايقني لا أنا ولا أحنا، جاتنا ستين خيبة في خيبتنا، حتي الحاجة العدلة في بلدنا عايزين نحط عليها".