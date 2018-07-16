كارتيرون: وضعنا أيدينا على نقاط القوة والضعف في تاونشيب





قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قام –بمساعدة جهازه المعاون– بدراسة فريق تاونشيب البُتسواني بشكل جيد، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليًا في برج العرب بالإسكندريه، قائلًا: “شاهدنا الفريق المنافس بشكل جيد. ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه بدقة. ووضعنا أيدينا على بعض النقاط المهمة والمحورية، التي يتم الاعتماد عليها في مواجهة الغد.”





ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البُوتسواني، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة لمنافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



