رونالدو: فضلت يوفنتوس لأني أحب التحديات الصعبة

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بالانضمام للفريق، وخوض تحدي جديد في مسيرته الكروية.





وقال رونالدو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في يوفتوس بعد اجتياز الفحص الطبي مع فريقه الجديد: أحب التحديات، وأعرف أنها لن تكون سهلة، إنها بطولة قوية وأنا أحب التحديات الصعبة، لا أريد التوقف عند هذا الحد، أريد مواصلة العمل بقوة





وأضاف رونالدو: أنا دائماً أحب أن أفكر يوماً بيوم، أنا استمتع كثيراً بلعب كرة القدم، أرغب دائماً في خوض تحديات كثيرة، الآن أنا في تحدي جديد وأتمني أن أكون على أفضل حال.





وتابع رونالدو: اعرف جيدا أن الدوري الإيطالي صعب ومعقد، ولكني أحب خوض التحديات الصعبة في مسيرتي، في مسيرتي لم تكن هناك أي مرحلة سهلة، أحب أن أعمل دائماً، وتقديم أفضل ما لدي، أنا واثق في الجماهير وزملائي في يوفنتوس.



