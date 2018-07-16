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حضري كوكيز الكورن فليكس لأطفالكِ

الإثنين 16/يوليه/2018 - 07:02 م
حضري كوكيز الكورن فليكس لأطفالكِ
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المقادير
- الزبدة : ربع كيلو 
- البيض : 3 حبات 
- الفانيليا : ملعقة صغيرة 
- طحين : 2 كوب 
- كورن فليكس : 6 اكواب 
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة 
- زبيب : ربع كوب 
- لوز : نصف كوب (مبشور) 
- ملح : ربع ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير
1. ضعي الكورن فليكس كلها في كيس بلاستيكي شفاف، واحكمي إغلاقه عند الفوهة، واطحني الكورن فليكس ثم ضعيه في وعاء جانبي لحين استعماله من جديد.

2. امزجي الزبدة مع السكر في وعاء متوسط الحجم، ثم أضيفي البيض بعدها مع الفانيليا وتابعي الخفق بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تتجانس المكونات في ما بينها.

3. في وعاء مختلف، اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح، ثم أضيفيها رويداً رويداً إلى خليط الزبدة السابق وتابعي الخفق بواسطة يديك حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة في الوقت ذاته.

4. صبي الكورن فليكس المطحون واعجنيها جيداً حتى تختلط المكونات كلها مع بعضها البعض.

5. شكلي منها كرات صغيرة واغمسيها بالزبيب واللوز ثم شكليها على شكل دوائر متوسطة الحجم وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة.

6. أدخلي الصينة إلى الفرن على حرارة تصل الى 180 درجة مئوية، ثم اتركيها حتى تنضج ثم أخرجيها وقدميها باردة.
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