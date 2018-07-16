"المسلماني": قمة حلف الناتو هذا العام الأخطر على الإطلاق

قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار الأسبق للرئيس السابق عدلي منصور، إن قمة حلف الناتو في بروكسل في 2018 الأخطر منذ سنوات.



وأضاف في برنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم"، أن "الناتو" أكبر تجمع عسكري في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.



وتابع أن هناك خلافًا كبيرًا بين أوروبا وأمريكا في الناتو، وكل الهواجس قبيل وأثناء وبعد انعقاد قمة الناتو في بروكسل بشأن التطوير أو الانفصال أو انتهاء التحالف.



وأوضح أن هناك ارتياح لدى القادة في الناتو وهذا ظهر في الاجتماع الأخير ببروكسل، وذلك خلال مشاهدة زعماء بريطانيا وألمانيا وتركيا لمباراة إنجلترا وكرواتيا في قبل النهائي.



وأوضح أن الناتو أصبح غير مستقر كما كان، ورئيس المفوضية في الناتو ظهر ثمل ويترنح أثناء خطابه في الاجتماع وكاد يسقط على رئيس أوكرانيا، وهذا يتشابه مع وضع الناتو حاليًا.





