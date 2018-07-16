سقوط "الديلر" بقرية الناصرية في قبضة مباحث مركز الفيوم وبحوزته سلاح ناري

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم، في إلقاء القبض على عامل مقيم بعزبة معوض قرية الناصرية دائرة المركز وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث الجنائية بالفيوم يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث مركز الفيوم برئاسة الرائد محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز الفيوم والنقيب احمد طرفاية معاون اول مباحث المركز واشراف المقدم علي جابر مفتش مباحث المركز من ضبط "موسي ح " 27 سنة عامل، وشهرته الديلر وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وزنت 120 جراما وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي ومبلغ مالي من متحصلات تجارته المحرمة.



تم التحفظ على المضبوطات وإلقاء القبض على المتهم وتحرر المحضر رقم 4620 2018 إداري مركز الفيوم، وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيق.