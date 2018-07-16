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طريقة عمل سينابون رول

الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:59 م
طريقة عمل سينابون رول
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المقادير
- للحشوة:
السكر البني : كوب
القرفة : 2 ملعقة كبيرة (مطحونة)
الزبدة : ثلث كوب (طرية)
- للتغليفة:
الزبدة : 8 ملاعق كبيرة
سكر البودرة : كوب ونصف
جبن كريمي : ربع كوب
الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة
- الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة ونصف 
- حليب : كوب (دافئ) 
- سكر : نصف كوب 
- الزبدة : ثلث كوب (طرية) 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- البيض : 2 حبة 
- طحين : 4 اكواب

طريقة التحضير
1. ذوبي الخميرة في الحليب الدافئ في وعاء.
2. أضيفي السكر والزبدة والملح والبيض والطحين واعجني حتى تتكون عجينة متماسكة.
3. شكلي العجين على شكل كرة كبيرة وغطيها بورق بلاستيك واتركيها لتتخمر لمدة ساعة.
4. مدي العجين على سطح مرشوش دقيق بسماكة ¼ انش.
5. سخني الفرن على درجة حرارة 400.
6. لتحضير الحشوة: اخلطي السكر البني والقرفة في وعاء.
7. وزعي الزبدة الطرية على العجين الممدود ثم رشي خليط السكر والقرفة.
8. لفي العجين على شكل رول بحرص ثم قطعيها لدوائر بواسطة سكين حادة وضعيها في صينية. 
9. أدخلي الصينية للفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.
10. لتحضير التغليفة: اخلطي السكر البودرة مع الزبدة والفانيلا والجبن الكريمي.
11. صبي المزيج فوق السينابون رول وهو ساخن وقدميه.
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